Тирана, 25 декабря, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Бывший президент Албании Сали Бериша 24 декабря призвал к проведению протестов в связи с утечкой данных о заработных платах 600 тысяч граждан Албании.

Kosta Korçari Сали Бериша в начале политической карьеры, 1990 год

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик назвал протест «единственным спасением Албании от наркогосударства или террористического государства».

Отметим, параллельно сторонник Бериши, преступник, причастный к наркоторговле, торговле людьми и отмыванию денег в Великобритании, с ноги взломал дверь зала собраний Демократической партии, чтобы помочь политику захватить власть в партии.