Мехико, 25 декабря, 2021, 00:36 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, стали жертвами дорожной аварии на юге Мексики с участием междугороднего автобуса и автомобиля, 24 декабря сообщило агентство Quadratin.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После аварии

ДТП произошло в муниципалитете Ночистлан в штате Оахака. После столкновения автобус перевернулся. Погибшие являлись членами одной семьи из штата Сакатекас. В автокатастрофе также пострадали восемь человек. Прокуратура штата начала расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на северо-востоке Мексики столкнулись пассажирский автобус, тягач с прицепом и легковой автомобиль. В результате инцидента погибли пять человек и еще 25 пострадали.