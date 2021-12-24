Приштина, Сербия, 25 декабря, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Правительство Косово 24 декабря приняло решение о введении чрезвычайных мер в связи с энергетическим кризисом.

Info-mitsubishi.ru Кто подливает масло в огонь топливного кризиса?

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в течение ближайших 60 дней в Косово будет ограничена подача электричества. На энергетические компании были возложены специальные обязательства.

Правительство Косово также постановило о создании Чрезвычайного технического комитета при министерстве экономики, который должен представить рекомендации министерству экономики. В состав Комитета войдут представители крупнейших операторов поставок электроэнергии и энергоносителей в Косово — ZRRE, KOSTT, KEK, KEDS, KESCO, а также министерств промышленности, предпринимательства и торговли, внутренних дел, а также Косовского агентства конкуренции и комиссии рудников и минералов.