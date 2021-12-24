Тирана, 25 декабря, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Глава правительства Албании Эди Рама 24 декабря заявил, что одним из запросов новой политической инициативы «народное собрание» является легализация применения каннабиса в медицинских целей.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что «Албания не может больше ждать и должна решиться на этот шаг». Политик отметил, что легкий наркотик будет легализован исключительно для потребления в медицинских целях и ни в каких более. Тем не менее, по его мнению, этот шаг позволит усилить албанскую экономику.

Напомним, Албания является основным поставщиком ряда крупных и легких наркотиков в Европу. Это связано с крайней бедностью страны и ее географическим расположением — на стыке Европы, Азии и Африки.