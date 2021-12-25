Приштина, , 01:40 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 декабря в ходе церемонии принятия присяги принял 190 новых военнослужащих в состав Сил безопасности Косово, уже преодолевших с 2018 года полпути до трансформации в армию образца НАТО без смены названия.

Альбин Курти Government of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в казарме «Скендербег» в городе Феризай за присягой новых бойцов также наблюдали глава Косово Вьоса Османи-Садриу, глава Сил безопасности Косово Башким Яшари и министр обороны Арменд Мехай.

Курти подчеркнул, что армия Косово растет и становится все сильнее. Силы безопасности Косово Курти назвал «надежным партнером дружеских государств». Политик отметил благородные цели новых военнослужащих и призвал их проявлять дисциплинированность и силу воли. По словам Курти, бойцы армии Косово являются «гарантами сохранениями достижений косовского народа».

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