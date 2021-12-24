Афины , 25 декабря, 2021, 00:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 57 мигрантов были спасены в море береговой охраной Греции у греческого острова Парос, 24 декабря сообщило Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

Все они находились на борту парусника, который затонул рядом с островом. Всего на судне плыли 80 мигрантов. Кроме того, из воды были извлечены тела двоих погибших. Еще 21 человек пропал без вести. Спасатели и бойцы береговой охраны ведут их поиски.

В операции задействованы пять катеров Береговой охраны, девять других судов, водолазы, а также вертолет ВМС Греции и самолет C-130 «Геркулес» греческих военно-воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября у берегов Франции в проливе Па-де-Кале перевернулась лодка с мигрантами. В результате происшествия погиб 31 человек и двое пострадали.

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