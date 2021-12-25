Москва, , 03:22 — REGNUM Почти полное отсутствие реальной поддержки НКР со стороны армии Армении обрекли карабахских армян на поражение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря сказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Отряд Армии обороны Нагорного Карабаха Facebook.com/ArayikHarutyunian

«Фактически все боевые действия вела армия НКР, которая по численности примерно раз в 10 уступала азербайджанской. У карабахских армян было незначительное количество подразделений, мобилизационный ресурс в республике со 100-тысячным населением крайне низкий. И во главе НКР стоял Араик Арутюнян, который хорошо разбирался в бизнесе, в банковском деле, но он не имел ни военного образования, ни военной подготовки. А кроме того, не только военные знание играют роль, но и желание защищать», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что почти вся армянская армия так и осталась на территории Армении и не выдвинулась на помощь НКР. 10-ти тысячный корпус армянских добровольцев не был допущен на территорию Карабаха. По мнению эксперта, мобилизационные планы в Армении были сорваны, а укреплённые районы на юге НКР остались практически без войск. Поэтому поражение карабахских армян в войне было абсолютно закономерным.