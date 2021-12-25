Белград, , 03:20 — REGNUM Брюссельские соглашения должны быть реализованы, а Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии должно быть сформировано. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 24 декабря в интервью приштинскому изданию Jedinstvo.

Ана Брнабич Novreg.ru

По мнению Брнабич, те страны, которые признали односторонне провозглашенную независимость Косово, должны более эффективно повлиять на Приштину, чтобы она вернулась за стол переговоров в Брюсселе.

«Если мы желаем вести переговоры о каком-то другом соглашении о нормализации отношении, мы должны сначала реализовать первое соглашение. Я не вижу возможности возвращаться назад, в период до 2013 года, что подразумевало бы аннулирование всех договоров, которые выполнила сербская сторона, так как Приштина не выполнила ничего», — рассказала Брнабич.

Напомним, что в соответствии с Брюссельскими соглашениями, подписанными между Белградом и Приштиной в 2013 году, албанская сторона согласилась на формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии. До сих пор этот пункт договора не реализован несмотря на то, что сербская сторона выполнила все свои обязанности по соглашению.