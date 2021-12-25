Белград, 25 декабря 2021, 03:20 — REGNUM Брюссельские соглашения должны быть реализованы, а Сообщество сербских муниципалитетов в Косово и Метохии должно быть сформировано. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 24 декабря в интервью приштинскому изданию Jedinstvo.

Ана Брнабич
Ана Брнабич
Novreg.ru

По мнению Брнабич, те страны, которые признали односторонне провозглашенную независимость Косово, должны более эффективно повлиять на Приштину, чтобы она вернулась за стол переговоров в Брюсселе.

«Если мы желаем вести переговоры о каком-то другом соглашении о нормализации отношении, мы должны сначала реализовать первое соглашение. Я не вижу возможности возвращаться назад, в период до 2013 года, что подразумевало бы аннулирование всех договоров, которые выполнила сербская сторона, так как Приштина не выполнила ничего», — рассказала Брнабич.

Напомним, что в соответствии с Брюссельскими соглашениями, подписанными между Белградом и Приштиной в 2013 году, албанская сторона согласилась на формирование сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии. До сих пор этот пункт договора не реализован несмотря на то, что сербская сторона выполнила все свои обязанности по соглашению.