Нью-Йорк, США, , 23:57 — REGNUM Организация Объединённых Наций планирует направить $8 млрд в 2022 году на программу помощи Афганистану и намерена взять на себя выполнение многих обязательств правительства страны, принимая во внимание санкции в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 24 декабря региональный офис Tasnim News Agency со ссылкой на заявление официальных лиц ООН.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель Генерального секретаря ООН по особым вопросам и координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алиакбаров сообщил, что $4,4 млрд из указанной суммы потребуется для обеспечения афганского народа продовольствием, жильём и предметами первой необходимости.

Остальные средства планируется направить на оказание помощи больницам и школам, выплаты заработной платы врачам и учителям, а также меры содействия малому бизнесу и фермерам с целью поддержки экономики Афганистана.

«Мы не хотим становиться альтернативным правительством в Афганистане, но важно, чтобы мы поддерживали системы государственного управления и сохранили достижения прошлых лет», — заявил представитель Всемирной организации.

Он отметил, что возрождение экономики Афганистана может укрепить уверенность жителей страны в будущем и предотвратить массовый исход из Афганистана в соседние страны и страны Европы.