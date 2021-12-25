Дуррес, Албания, , 01:42 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 24 декабря сообщило о том, что четыре улицы города Тирана будут названы в честь четырех полицейских, погибших летом 2009 года при попытке ареста преступника Дритана Дайти, попытавшегося скрытьсяна популярном пляже «Илирия» в городе Дуррес.

Убийство Цитата из к/ф «Верёвка». реж Альфред Хичкок. 1948. США

Мэрия Тираны приняла решение почтить память Фатоса Джани, Кастриота Фески, Саймира Дучколари и Альтина Диздари, назвав улицы столицы их именами.

Дайти считался одним из самых опасных албанских преступников, его обвиняли в убийстве главы строительной фирмы Агима Бечари. В настоящее время он отбывает срок в тюрьме строгого режима.

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