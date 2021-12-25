Москва, 25 декабря, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Военная поддержка Азербайджана со стороны Турции имела во Второй Карабахской войне решающее значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Msb.gov.tr Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов

«Турецкие генералы очень неплохо справились с руководством не только «Байрактарами», но и всей группировкой дронов азербайджанской армии: израильскими и построенными на заводе в Азербайджане, возведённом при помощи Израиля. Важную роль в войне сыграли три турецких генерала. Один из них возглавлял азербайджанский генштаб, второй руководил группировкой дронов, а третий командовал текущими операциями. Всего азербайджанских частях находились 200 турецких офицеров. Те азербайджанские военные, которые заканчивали ещё советские военные академии, были отстранены от командования, прежде всего, начальник генштаба. Турки достаточно неплохо всё продумали и осуществили», — сказал эксперт.

Напомним, что Турция до и во время боевых действий в 2020 году оказала значительную политическую, экономическую и военную помощь Азербайджану.