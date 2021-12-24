Архангельск, 24 декабря, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Депутат Архангельской городской думы Александр Гревцов (КПРФ) направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, принятого на коллегии регионального агентства по тарифам.

Пассажиры

«Областная власть в очередной раз показала, что полностью зависима от частных перевозчиков и удовлетворяет любые их прихоти в части установления тарифа. Даже незаконные […] с 26 декабря за проезд в тех же убогих пазиках, на которых мы ездили 10−15 лет назад, нам придётся заплатить уже 34 рубля. Кроме как издевательством такое решение назвать невозможно», — написал депутат «Вконтакте».

Он напомнил, что первыми о росте тарифов на проезд в общественном транспорте пассажирам стали сообщать кондукторы автобусов. Они предупреждали пассажиров, что с 1 декабря стоимость проезда вырастет до 33 рублей.

«Когда я обнародовал эту информацию со своим комментариями, проправительственные СМИ попытались ткнуть меня носом в грязь, утверждая, что: 1. Есть нормативно-правовые акты, которые запрещают повышать тариф на проезд дважды в год (предыдущее подорожание проезда, напомню, было в марте). 2. Размер повышения ограничен так называемым индексом роста цен на платные услуги населению. Таким образом, они попытались внушить, что рост тарифов, если и произойдёт, то не раньше 1 января 2022 года, а размер повышения составит не более одного рубля. Сегодня могу заявить ответственно: ОНИ ВРАЛИ! Повышение состоится уже в этом году — второй раз за год, а его рост — 17,2%», — возмутился депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, c 26 декабря в Архангельске и Северодвинске резко подорожает проезд в общественном транспорте.