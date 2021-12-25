25 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 09:27 — REGNUM Рекомендацию о посмертном помиловании афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть спровоцировала волну беспорядков в США летом 2020 года, отозвал совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения. Всего было отозвано 25 рекомендаций о помиловании со ссылкой на процедурные ошибки и несовпадения с правилами совета. При этом решение не окончательное, Флойд может быть помилован позднее, по новому прошению после устранения всех процедурных ошибок.

Протесты в США после убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда Иван Шилов © ИА REGNUM

Прошение о посмертном помиловании Флойда подала адвокат Эллисон Матис. Флойд был арестован в Техасе в 2004 году в связи с делом о продаже наркотиков. Флойд признал свою вину в продаже наркотиков и был приговорён судом к десяти месяцам тюрьмы.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Только два вопроса уместны в случае с мистером Флойдом и для любого другого человека, просящего о помиловании. Первый… За какое преступление они были осуждены? Во-вторых, продолжали ли они совершать эти преступления или исправились? В случае с г-ном Флойдом помилование не является заслуженным, так как он не отказался от повторного совершения этих преступлений», — пишет acrscout076.

Дань уважения и граффити на стене магазина, возле которого был убит Джорж Флойд Vasanth Rajkumar

«Некоторые преступники выплачивают свой долг обществу, а затем всю оставшуюся жизнь живут добродетельно, чтобы свести счеты. Что сделал или хотя бы пытался сделать Джордж Флойд, чтобы заслужить помилование?» — интересуется Sannleikurinn.

«Не могу придумать ни одной причины, по которой Флойд должен быть помилован. Тот факт, что Шовен вел себя преступно, не имеет никакого отношения к тому, следует ли помиловать Флойда», — подчеркивает Saoirsecat.

«Его семья получила 27 миллионов долларов, акции Disney от Барбары Стрейзанд и статуи по всей Америке. Очевидно, что этого недостаточно», — указывает AhWrites.

«Превращение Джорджа Флойда в политического святого было ошибкой для США. Возможно, губернатор Техаса один из немногих здравомыслящих людей в правительстве», — предполагает clype639.

«Хорошо, что его не помиловали», — пишет climatechangling.

«Я не могу придумать ни одной причины, по которой Техас мог бы рассматривать вопрос о его помиловании. Особенно если учесть, что он был задержан за те же наркотики, из-за которых его в итоге убили», — комментирует LCharlie.

«Почему нужно помиловать Джорджа Флойда за осуждение за наркотики в 2004 году? На момент своей смерти Флойд употреблял запрещенные наркотики и пытался использовать фальшивые деньги. Очень, очень ясно, что Джордж Флойд не изменил своих взглядов. Так зачем же его помиловать, если он продолжал жить вне закона?» — негодует 0112358132134.

«Он был добросердечным человеком, который лишь однажды держал пистолет у головы беременной женщины для того, чтобы ограбить ее в ее собственном доме, конечно, он должен быть помилован…» — отвечает Tony72.

Напомним, Флойд был убит при задержании сотрудником полиции Дереком Шовином 25 мая 2020 года в городе Миннеаполисе. Его смерть спровоцировала массовые акции протеста против полицейского произвола и расизма, перешедшие в беспорядки по всей стране.