Кабул, 24 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Двое детей погибли и ещё двое получили ранения в результате взрыва мины в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном. Об этом сообщает 24 декабря газета «8 Собх» со ссылкой на источники в Тахаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как уточняется, инцидент произошёл в деревне Джарбаши, уезда Янги Кала. По данным источников, взорвалась одна из мин, оставшихся в районе недавних боевых действий в уезде.

Местные власти пока никак не комментируют инцидент.

Напомним, что ранее пять детей погибли в результате взрыва мины в центре города Тахар.