София, , 23:40 — REGNUM Министерство труда и социальной политики Болгарии объявило о дополнительном перерасчете пенсий для ряда категорий болгарских граждан. Об этом 24 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, на индексацию смогут рассчитывать лица, получающие социальные выплаты менее в 150 левов ($86), а также граждане, не имеющие непрерывного трудового стажа в сумме 30 лет.

Кроме того, власти планируют увеличить ежемесячную надбавку к пенсии лицам старше 60 лет, выплачивающуюся в условиях карантина COVID-19.

Напомним, на данный момент минимальная пенсия в Болгарии составляет 250 левов ($145). Более 75% пенсионеров в стране не в состоянии оплатить услуги ЖКХ и обеспечить себе нормальное питание.

Читайте ранее в этом сюжете: С 2022 года средняя пенсия в Болгарии составит $330