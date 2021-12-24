В Болгарии с 25 декабря будет проведен срочный перерасчет пенсий
София, 24 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной политики Болгарии объявило о дополнительном перерасчете пенсий для ряда категорий болгарских граждан. Об этом 24 декабря сообщило «Болгарское телевидение».
Согласно официальной информации, на индексацию смогут рассчитывать лица, получающие социальные выплаты менее в 150 левов ($86), а также граждане, не имеющие непрерывного трудового стажа в сумме 30 лет.
Кроме того, власти планируют увеличить ежемесячную надбавку к пенсии лицам старше 60 лет, выплачивающуюся в условиях карантина COVID-19.
Напомним, на данный момент минимальная пенсия в Болгарии составляет 250 левов ($145). Более 75% пенсионеров в стране не в состоянии оплатить услуги ЖКХ и обеспечить себе нормальное питание.