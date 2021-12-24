София, 24 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной политики Болгарии объявило о дополнительном перерасчете пенсий для ряда категорий болгарских граждан. Об этом 24 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно официальной информации, на индексацию смогут рассчитывать лица, получающие социальные выплаты менее в 150 левов ($86), а также граждане, не имеющие непрерывного трудового стажа в сумме 30 лет.

Кроме того, власти планируют увеличить ежемесячную надбавку к пенсии лицам старше 60 лет, выплачивающуюся в условиях карантина COVID-19.

Напомним, на данный момент минимальная пенсия в Болгарии составляет 250 левов ($145). Более 75% пенсионеров в стране не в состоянии оплатить услуги ЖКХ и обеспечить себе нормальное питание.