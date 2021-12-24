Нижневартовск, Югра, 24 декабря, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Личность обнаруженного в автобусе Нижневартовска раздетого 10-летнего мальчика установлена. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО

marsjo В салоне автобуса

Напомним, в телеграм-канале «Сейчас|Нижневартовск» появилось сообщение, что вечером 24 декабря пассажиры городского автобуса №16 заметили раздетого мальчика в салоне. На конечной остановке автобус с ребёнком ждали сотрудники полиции, которых вызвали пассажиры. Ребёнок проехал половину города в нижнем белье, летней обуви и куртке.

«Личность ребенка установлена, у него имеются особенности в развитии, мальчик состоит на учете в медучреждении, его и его семью хорошо знают сотрудники полиции Нижневартовска, семья является благополучной», — сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Как выяснилось, родители оставили особенного ребёнка с дедушкой, который уснул. Мальчик вышел на улицу практически в чём был, накинув сверху куртку. Затем сел в автобус, где его и обогрели пассажиры и водитель. Здоровью ребёнка ничего не угрожает. Проводится выяснение всех обстоятельств инцидента, уточнили в пресс-службе.