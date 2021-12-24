Ватикан, 24 декабря, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Иисус Христос пришел в мир, чтобы служить, люди же, вместо того чтобы следовать Его примеру, зачастую проводят жизнь в погоне за успехом, сказал в проповеди на мессе Навечерия Рождества в пятницу, 24 декабря, папа Римский Франциск.

Pravmir.ru Рождество Христово

«Бог умалил себя, мы же стараемся возвести себя на пьедестал; Бог жил среди незамечаемых, мы же хотим быть замеченными», — отметил папа.

«В этом вызов Рождества: Он умалил себя в глазах мира, мы же продолжаем искать величия, иногда даже во имя Его», — добавил Франциск.