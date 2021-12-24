Москва, , 23:24 — REGNUM Российское отделение телеканала MTV подвело итоги 2021 года, опубликовав список наиболее значимых музыкантов. Соответствующей информацией канал поделился на своей странице в Instagram 24 декабря 2021 года.

Музыка (сс) Eric Nopanen

https://www.instagram.com/p/CX3Cuyes4pP/

Обладателями престижного статуса стали Markul, Pharaoh, Slava Marlow, Zivert, Mary Gu и многие другие. Рейтинг составлялся на основании показателей успешности выпущенных исполнителями проектов за текущий год.

Напомним, что MTV Russia является одним из самых популярных музыкальных телеканалов в России. В 2021 году он отпраздновал свое 23-летие.

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