Москва, , 23:22 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Magnum Opus (Александр Демидов) опубликовал сразу две композиции. Выход песен состоялся на всех музыкальных платформах 24 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

Опубликованные работы выполнены в максимальном противоположном звучании: «Март» представляет собой дрилл-композицию, а Big Brain является более мелодичной песней. На текущий момент артист ведет работу над новой пластинкой.

Напомним, что в 2022 году музыкант планирует представить новый альбом. Однако уже сейчас известно, что ранее упомянутые треки не войдут в будущий проект.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Kay Flock арестован за убийство