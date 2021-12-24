Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Американский рэпер Kay Flock (Кей Рой) был задержан полицией за убийство. Об этом пишет The West News 24 декабря.

Убийство mosaic36

По данным правоохранительных органов, исполнитель, пребывая в Бронксе (США), впал в словесную перепалку с неким Оскаром Эрнандесом, после чего совершил ряд выстрелов в спину оппонента. Вскоре после инцидента полиция сумела вычислить и оперативно арестовать музыканта. На данный момент ему грозит несколько лет лишения свободы.

Напомним, что Kay Flock является молодым представителем бруклинской рэп-сцены. Первая популярность к рэперу пришла после публикации композиции Being Honest.

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