Вашингтон, 24 декабря, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Американский рэпер Kay Flock (Кей Рой) был задержан полицией за убийство. Об этом пишет The West News 24 декабря.

mosaic36 Убийство

По данным правоохранительных органов, исполнитель, пребывая в Бронксе (США), впал в словесную перепалку с неким Оскаром Эрнандесом, после чего совершил ряд выстрелов в спину оппонента. Вскоре после инцидента полиция сумела вычислить и оперативно арестовать музыканта. На данный момент ему грозит несколько лет лишения свободы.

Напомним, что Kay Flock является молодым представителем бруклинской рэп-сцены. Первая популярность к рэперу пришла после публикации композиции Being Honest.