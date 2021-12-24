София, 24 декабря, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Более 20% жителей Болгарии не имеют достаточных средств на празднование Рождества и Нового Года. Об этом говорится в обнародованном в Софии отчете социологической организации «Мои деньги», сообщает 24 декабря «Болгарское телевидение».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Новогодние подарки

Согласно статистической информации, указанные респонденты готовы потратить на продукты для праздничного стола, а также символические подарки родным и близким в общей сложности до €60.

При этом каждый третий опрошенный болгарин в сложившейся ситуации обвиняет экономический кризис в целом и неспособность действующего правительства провести социальные реформы в частности.

Напомним, Болгария отмечает Рождество по Григорианскому календарю. Праздничные каникулы в этой стране продлятся до 3 января.