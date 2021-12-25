Москва, 25 декабря, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Азербайджан не вёл боевых действий на территории самой Армении, поэтому у России не было причин для оказания военной помощи армянскому государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Для того, чтобы Россия защитила Армению, необходимо было, чтобы возникла угроза территориальной целостности самой Армении. А Карабах никогда не был включён в состав Армении. Были только слова Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения, точка!», которые всё и спровоцировали, войну, прежде всего. Эту фразу, естественно, Азербайджан так интерпретировал, чтобы получить повод к войне. И он его получил», — сказал политолог.

Эксперт особо подчеркнул, что азербайджанские войска так и не вступили на территорию самой Армении, так как факт нападения на неё включил бы механизм её защиты со стороны России. Поэтому эксперт отметил, что азербайджанская армия действовала крайне аккуратно, чтобы не войти в пределы Армении.