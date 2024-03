Редвуд-Сити, США, 24 декабря, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Студия Crystal Dynamics и компания EIDOS Montreal выложили в сеть ролик, в котором показали механики, не вошедшие в финальную версию игры Shadow of the Tomb Raider. Видео было опубликовано 25 декабря на YouTube-канале франшизы.

Instacodez Игра Shadow of the Tomb Raider

Изначально разработчики планировали добавить в игру мачете, с помощью которого героиня прорубала бы себе путь в зарослях, а также механику бейсджампинга, позволявшую Ларе Крофт быстро перемещаться между возвышенностями. В конце видео авторы игры также продемонстрировали отрывок с игровым процессом сцены ранней версии Shadow of the Tomb Raider.

Напомним, релиз Shadow of the Tomb Raider состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 14 сентября 2018 года. Версия игры для новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S вышла 19 ноября 2019-го.