Тирана, 24 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 4011 человек выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 349. Об этом сообщило вечером 22 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Diego Delso Крепость Петрела, Тирана Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 207 221 случай заражения коронавирусом, 198 833 человека излечились, скончались 3180 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 118 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5201, из них около половины — 2545 — приходятся на Тирану.