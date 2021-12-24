София, , 23:10 — REGNUM В Болгарии на участке шоссе «Струма» в Перникской области, где месяц назад в ДТП попал автобус с туристами из Северной Македонии, полностью возобновлено автомобильное движение. Об этом 24 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Как отметили представители местной государственной администрации, в настоящее время проведены дополнительные работы укреплению дорожного покрытия, возведены новые заградительные сооружения, а также обновлена разграничительная разметка. При этом ограничение скорости в 120 километров в час на соответствующем отрезке трассы осталось прежним.

Напомним, рано утром 23 ноября на международной трассе «Струма» на Западе Болгарии загорелся автобус, перевозивший туристов из Северной Македонии. В результате погибли 45 человек, включая 12 детей, еще шестеро получили тяжелые ранения.

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