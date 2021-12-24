Рим, 24 декабря, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Жители Италии смогут платить за ЖКХ в течение полугода после получения счета без каких-либо пени, соответствующая мера указана в принятом сенатом страны в пятницу, 24 декабря, проекте налогового маневра на 2022 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Речь идет о счетах, которые будут получены в первом квартале 2022 года.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.