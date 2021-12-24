Скопье, 24 декабря, 2021, 23:11 — ИА Регнум. В Северной Македонии 24 декабря в результате обследования 3511 образцов выявили 333 новых носителей коронавируса, 311 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, зарегистрировано также пять летальных исходов, произошедших ранее.

Yemc Скопье, Soravia Center Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 222 666 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7879, 209 602 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5185.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.