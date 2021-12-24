Рим, , 23:05 — REGNUM Комиссариат Италии по борьбе с распространением эпидемии в пятницу, 24 декабря, официально рекомендовал делать ревакцинацию от коронавируса не через пять, а через четыре месяца после второй (предыдущей) прививки.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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Ранее в ведомстве отмечали, что, по данным экспертов, эффективность вакцины после пяти месяцев заметно снижается.

По данным на 24 декабря, в Италии умерли 136 386 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 141 (днем ранее — на 168). Число подтвержденных носителей выросло на 50 599 (днем ранее — на 44 595), что является вторым за два дня абсолютным «рекордом» за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 567 644 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 460 674 человека (на 30 645 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,19 миллиона человек (более 76,7% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).