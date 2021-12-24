Рим, 24 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Комиссариат Италии по борьбе с распространением эпидемии в пятницу, 24 декабря, официально рекомендовал делать ревакцинацию от коронавируса не через пять, а через четыре месяца после второй (предыдущей) прививки.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Ранее в ведомстве отмечали, что, по данным экспертов, эффективность вакцины после пяти месяцев заметно снижается.

По данным на24 декабря, в Италии умерли136 386человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на141(днем ранее — на168). Число подтвержденных носителей выросло на50 599(днем ранее — на44 595), что является вторым за два дня абсолютным «рекордом» за всё время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 567 644 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены460 674человека (на30 645больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,19 миллионачеловек (более 76,7% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).