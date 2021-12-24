Токио, 24 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Мангака Эйитиро Ода, выпускающий мангу «Ван-Пис», «поздравил» своего коллегу Тайто Кубо со скорым возвращением на экраны аниме-сериала Bleach. Об этом 24 декабря сообщает портал Comicbook.

Журнал Shonen Jump Цитата из манги Bleach. Тайто Кубо. 2001. Япония

«Несколько лет назад Кубо публично объявил по радио: «Я ненавижу Оду». Вы хотите знать, есть ли у меня обида на Кубо? Мне не нравится Кубо, учитывая его наглость, c которой он сделал такое публичное заявление. Лол», — сказал Ода в одном из недавних интервью.

При этом позже он похвалил Кубо, вспомнив, что когда он увидел его первую мангу, то понял, что у коллеги «хорошие навыки рисования» и идеи. Ода также сказал, что понимает, что такой человек как Кубо — это трудолюбивый конкурент. «Вы человек трудолюбивый! Поздравляю с 20-летием Bleach ! Пойдем вместе выпьем в ближайшее время», — сказал мангака.

Ранее в сеть выложили первый тизер-трейлер спецэпизода аниме Bleach. Новая экранизация манги перенесёт на кран события арки «Тысячелетняя кровавая война» (Bleach: Thousand-Year Blood War).