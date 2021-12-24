Рим, , 23:00 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 24 декабря, в Италии умерли 136 386 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 141 (днем ранее — на 168), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Число подтвержденных носителей выросло на 50 599 (днем ранее — на 44 595), что является вторым за два дня абсолютным «рекордом» за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 567 644 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 460 674 человека (на 30 645 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев.

Две прививки от коронавируса сделали 46,19 миллиона человек (более 76,7% населения страны).