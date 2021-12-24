Рим, 24 декабря, 2021, 23:00 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 24 декабря, в Италии умерли136 386человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на141(днем ранее — на168), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на50 599(днем ранее — на44 595), что является вторым за два дня абсолютным «рекордом» за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 567 644 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены460 674человека (на30 645больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев.

Две прививки от коронавируса сделали 46,19 миллионачеловек (более 76,7% населениястраны).