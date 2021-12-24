Барселона, Испания, , 22:59 — REGNUM Каталонская «Барселона» официально объявит о трансфере 21-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса в понедельник, 27 декабря. Однако сама презентация игрока состоится на следующий день, 28 декабря.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» согласились заплатить 55 миллионов евро за трансфер молодого испанца. Соглашение будет рассчитано на четыре с половиной года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне из-за тяжелой травмы, полученной во время паузы на матчи национальных команд, Ферран Торрес принял участие в шести матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. На данный момент испанский нападающий продолжает восстанавливать от перелома плюсневой кости.