Скопье, , 23:05 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 24 декабря сообщили о том, что в стране впервые был выявлен носитель штамма коронавируса «Омикрон».

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, новый штамм был выявлен у пациента, обратившегося за лечением в частный медцентр имени Жана Митрева в Скопье.

Мужчина недавно прибыл из Великобритании. Он заболел COVID-19 уже во второй раз, в первый раз он заболел в январе 2021 года, причем болел бессимптомно. Отмечается, что мужчина дважды прививался препаратом Pfizer, однако второй раз заразился спустя два дня после вакцинации.

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