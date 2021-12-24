Ливерпуль, Великобритания, 24 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. 24 декабря «Ливерпуль» объявил, что футболисты основного состава Вирджил ван Дейк, Фабиньо и Кертис Джонс выздоровели и им больше не нужно соблюдать правила самоизоляции. Об этом также сегодня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Ailura Вирджил ван Дейк

Ранее сообщалось, что матч 19-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» был перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции среди игроков команды Марсело Бьелсы.

Вирджил ван Дейк, Фабиньо и Кертис Джонс находились на самоизоляции после сомнительных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции, сданных 16 декабря.