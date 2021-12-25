25 декабря 2021 | Время чтения 13 мин

Законы и подзаконные акты, касающиеся цифровой трансформации российского образования, проходят без научного обоснования и без обсуждения со всеми участниками образовательного процесса. В Родительской палате общественность высказала свое однозначное мнение по поводу цифрового образовательного безумия, реализуемого чиновниками и администрациями школ.

Ангелина Потеряйко, , 09:27 — REGNUM В начале декабря 2021 года в России прошла очередная международная конференция, посвященная образованию, известная под названием EdCrunch. Организаторы конференции — НИТУ «МИСИС» и образовательная онлайн-платформа «Открытая школа» — продвигают цифровые и дистанционные технологии в отечественное образование. Достаточно посмотреть на спикеров конференции и темы их докладов, чтобы понять, что никакого отношения к отечественному образованию и отечественной педагогике это мероприятие не имеет, а занимается трансляцией западных идей, подходов и технологий в области образования.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее семена конференции, бросаемые с 2014 года в благодатную почву организаторов российского образования, дают свои плоды. Это и федеральный проект «Цифровая образовательная среда» и последовавшее в рамках его реализации постановление правительства № 2040, и проталкиваемые Министерством просвещения и рядом депутатов правки в закон «Об образовании», которые делают легитимными цифровые платформы и дистанционные технологии.

Родительская общественность не может оставаться равнодушной к такой трансформации образования, видя в ней угрозу будущему детей и государства. 21 декабря 2021 года комитет по образованию и науке Союза «Родительская палата» провел очередной круглый стол на тему «Проблемы цифровизации, традиционное образование и пути развития российского образования: взгляд экспертного и родительского сообщества».

ИА REGNUM предлагает вашему вниманию краткий обзор выступлений постоянных экспертов Родительской палаты и Общественной Палаты РФ на круглом столе.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выразил сомнения в том, что путь, который называется цифровым прогрессом, неизбежен и верен.

Он назвал такой «прогресс» цифровым зеркалом, построенным за счёт удешевления технологий, надстройкой над миром, некой пародией на мир. По его мнению, параллельно идёт встраивание машинных алгоритмов в человеческое мышление, что определяет то, что мы выбираем, покупаем, формируем учебный план по шаблону.

Отец Фёдор напомнил, что сила системы образования заключалась в огромном человеческом и этическом значении, смысле — в том, что не может быть охвачено алгоритмами.

«Никакая технология в образовании не поможет человеку стать высоконравственным существом», — заключил он.

Ученик за компьютером Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он также объяснил, почему оцифрованная запись самого лучшего учебного курса не заменит контакт ученика и учителя.

«Отсутствует духовный контакт. Это духовный контакт подменяется», — сказал отец Фёдор.

Член Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель сообщества «Многодетные Семьи Санкт-Петербурга» Оксана Витальевна Падалко уверена, что сегодня в образовательных организациях мы наблюдаем результат того, как цифровизаторы догоняют сроки, прописанные в проекте «Образование 2030». Оксана Падалко справедливо отметила, что для идеологов проекта и чиновников цифровизация означает экономию на строительстве школ и развитии педагогического состава. Она уверена: что для того, чтобы остановить деградацию отечественного образования, нужно строить школы, детские сады, колледжи, спортивные залы, дома культуры, художественные школы, осуществлять их ремонт, оснащение необходимым оборудованием; изменить программу обучения в начальной школе, взяв за основу успешный советский опыт, прекратить тотальную слежку за детьми и сбор их биометрических данных; вместо тотальной цифровой образовательной среды открыть классы с углубленным изучением информатики и математики для тех детей, кто хочет связать свою жизнь с IT специальностями.

Доктор медицинских наук Иванов Денис Викторович объяснил участникам Круглого стола, чем чревато для здоровья будущих поколений использование дистанционных и цифровых технологий. В качестве последствий он указал проблемы с развитием мышц спины и тазового дна, увеличение жировой ткани, нарушение обменных процессов, сахарный диабет в результате снижения физической активности детей, падение остроты зрения, проблемы с психикой — агрессивные эмоциональные всплески, неадекватное поведение, апатию, депрессию, нарушение сна, трудности в выстраивании взаимоотношений с другими людьми, что повлечёт за собой проблемы в экономике, в развитии государства; всё это также скажется на численности населения и качестве института семьи.

Кандидат психологических наук, автор психологической технологии оптимизации развития и обучения детей Людмила Апполоновна Ясюкова показала разницу между академическим преподаванием предметов в школе и цифровым: в первом случае считается, что нужно людей научить, а при цифровой парадигме — предоставить им информацию; таким образом, произошёл отказ от научного построения знаний.

Антонио Манчини. Бедный ученик

«Если говорить о цифровизации, то нужно сначала создать нормальную программу и нормальные учебники, а потом уже переводить их в цифру, — пояснила Людмила Апполоновна свою позицию. — Воспринимать с экрана сложнее, воспринимать с книжки. Проще, воспринимать в диалоге с учителем — еще лучше и правильнее».

Сопредседатель Родительского общероссийского движения, руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы» Алексей Юрьевич Плохов предостерег Родительскую палату от участия в экспертизе электронных учебников.

«Родительской палате необходимо дистанцироваться о разработки цифровых платформ для очного школьного обучения», — сказал он.

Алексей Плохов также отметил, что цифровизация образования углубит существующие конфликты между родителями, учителями школ и школьной администрацией. Он считает, что идея о создании «конфликтных комитетов» при школах — это попытка создать иллюзию диалога с родителями.

«Это наплодит еще рой чиновников, которые будут заниматься неизвестно чем. Нам нужны не конфликты с директорами и учителями, нам нужен диалог. У нас есть Советы родителей, которые пытаются общаться с властью, с представителями образовательной системы. Необходимо, чтобы школы открыли двери для представителей таких Советов», — добавил он.

Юрист общественного движения «Родители Москвы», член Комитета по образованию и науке Союза «Родительская палата» Федяшина Елена Викторовна предложила сформировать перечень угроз цифровизации для того, чтобы блокировать в правовых документах риски прежде, чем они станут настолько очевидными, как дистанционное или цифровое образование.

Она обратила внимание на то, что, хотя Министерство просвещения настаивает на важной роли учителя, оно тут же утверждает ФГОС, в котором электронно-информационная образовательная среда организации должна обеспечить формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ, результаты промежуточной аттестации, результаты освоения программы основного общего образования; при этом условия функционирования такой среды могут быть обеспечены силами другой организации.

«Однако юридического определения «портфолио» нет, и это не случайность: это целенаправленный подход к формулированию документов в образовании — когда нет чёткого определения, то не на что ссылаться, не к чему придраться, не на что жаловаться. И это портфолио может быть наполнено тем смыслом, который удобен, — поясняет Елена Федяшина. — Заложенная в новом ФГОСе вариативность образования превращается в индивидуальную траекторию, и куда приведет эта траектория и должна ли эта траектория привести к одному и тому же результату, нам это никто не обещает. Индивидуальными траекториями уничтожается сама идея фундаментального образования, единое образовательное пространство страны тоже исчезает, учитель в образовании не нужен, потому что он не может обеспечить эту вариативность».

Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Викторовна Швабауэр предложила наложить мораторий на Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды на основании научно доказанного вреда от цифрового обучения» и на федеральный проект «Цифровая образовательная среда», так как прописанное в нём внедрение цифровых двойников и индивидуальных профилей учащихся приведёт к появлению социального рейтинга.

Также она предлагает внести такие поправки в закон об образовании, чтобы очное обучение в школе означало непосредственное взаимодействие педагогического работника и учащегося в аудитории.

На уроке Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо этого, Анна Швабауэр предложила Родительской палате:

в срочном порядке ознакомиться в законопроектом № 1150148−7 и поставить вопрос о его отзыве;

выступить с инициативой законодательно закрепить проведение экзаменов в традиционной форме;

выступить с инициативой о прекращении внедрения образовательной платформы «Сферум»;

потребовать расторжения договора Министерства просвещения с Федерацией компьютерного спорта по развитию киберспорта в школах;

выступить с инициативой законодательно отказаться от автоматизированной проверки домашних заданий;

выступить с инициативой законодательно отказаться от системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

Юрист общественного движения «Родители Москвы», член Комитета по образованию и науке Союза «Родительская палата» Муратова Зухра Маратовна обратила внимание на тот факт, что в Российской Федерации отсутствует Доктрина образования. По её мнению, такая идея, одобренная обществом, должна иметь форму документа, носящего прикладной и практический характер.

«Это, прежде всего, консенсус между обществом и государством», — подчеркнула Зухра Муратова.

Она предлагает Родительской палате инициировать разработку программного документа — Национальной Доктрины образования.

Зухра Муратова также считает, что контекст цифровизации определен и насыщен событиями. Она привела пример цифровой педагогики, которая проникает в образовательный процесс, образовательные организации и основным институтом продвижения которой является ФГОС 4.0, разрушительный характер которого еще недооценён. По её мнению, Родительская палата должна уделить пристальное внимание этому документу, проанализировать все риски и добиться отмены документа.

Общественный деятель, писатель, основатель ресурсаNARASPUTYE.RU Андрей Афанасьев говорил об отсутствии безопасности цифровой среды, в которую Министерство просвещения активно втягивает школьников. Он объяснил, что сервера платформ и мессенджеров, куда затягивают школьников министерство и школьная администрация, находятся за границей, поэтому в случае совершения преступления против ребенка посредством виртуальной среды следственным органам невозможно вынуть переписку ребенка с преступником.

Дистанционное обучение Mos.ru

Андрей Афанасьев высказал серьёзные опасения по поводу «Сферума».

"Сферум» сделан на базе ВКонтакте, является, по сути, его продолжением. Любой человек, зашедший в «Сферум» по ссылке-приглашению, видит всех учеников всех классов школы, может написать им и выйти на видеосвязь. Любой человек, зайдя на «Сферум», может создавать свои закрытые чаты, к которым ни у кого нет доступа. При этом родителей на «Сферум» даже не пускают. В соглашении написано, что «Сферум» не несёт ответственности за весь тот контент, который там будут размещать. При этом «Сферум» позиционируют как крайне защищенную безопасную образовательную платформу. Родителей просто обманывают», — заявил Андрей Афанасьев.

Он выдвинул предложение добиться запрета на использование любых коммерческих образовательных платформ и исключения цифровых технологий из образовательного процесса.

Член Союза «Родительская палата», юрист, специалист в сфере защиты прав обучающихся Аджиева Джамиля Солтановна не безосновательно предположила, что разработчиками образовательных платформ, имеющим доступ к собираемым данным, являются сотрудники компаний, которыми без особых сложностей могут стать мошенники или, что ещё хуже, сотрудники иностранных спец служб. Кроме того, на данный момент в нашей стране не налажена система хранения информации о детях на отечественном оборудовании, её сбор и обработка с помощью отечественного ПО.

Она также обратила внимание на то, что в России нет ни одного нормативного акта, обязывающего родителей регистрировать детей на платформах, но при этом выпускаются приказы правительства, которые предполагают тотальную цифровизацию. По её мнению, это идёт вразрез с действующим федеральным законодательством и Конституцией.

Она напомнила, что в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка» целями государственной политики в интересах детей являются именно защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое и психическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. Также согласно части 9 статьи 16 Федерального закона «Об образовании» использование при реализации образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью, запрещается. При этом, подчеркнула Джамиля Аджиева, не существует доказательств того, что внедряемые сегодня цифровые образовательные технологии и платформы безопасны для наших детей.

От лица родительского сообщества она выдвинула следующее требование: прежде, чем внедрять какие-то новые технологии в образование, необходимо инициировать комплекс научных и медицинских исследований с привлечением широкого круга экспертов — преподавателей, методистов, психиатров, неврологов, психологов, офтальмологов и т. д., предоставить доказательства безопасности использования и хранения цифровых персональных данных наших детей.

Также Джамиля Аджиева предлагает:

ввести мораторий на сбор таких данных, пока они не убудут контролироваться сотрудниками правоохранительных органов или Министерства обороны, находящихся под присягой, подписывающими документы о неразглашении, а также несущими уголовную и административную ответственность за утечку, кражу или фальсификацию персональных данных несовершеннолетних и имеющими ограничения по выезду за границу, открытия там счетов, покупки недвижимости;

внести в резолюцию Круглого стола пункт о требовании приведения в соответствие с федеральным законодательством, Стратегией национальной безопасности и Конституцией РФ всех нормативно-правовых актов, принимаемых министерствами, ведомствами и правительством;

принять меры, направленные на недопущение вовлечения несовершеннолетних в любого рода эксперименты, особенно в эксперимент по внедрению ЦОС;

создать на базе Совета Федерации рабочую группу по разработке принципиально новой Конвенции прав обучающихся, в которой будет закреплена традиционная очная форма образования;

закрепить государственный статус учителя и гарантировать при этом прямое взаимодействие с учеником при реализации очного образования.

Руководитель АНО «Центр развития речи, логики, мышления и реализации социально-культурных проектов «Слово» Розе Татьяна Георгиевна внесла следующие предложения в резолюцию Круглого стола:

от лица Родительской палаты обратиться к президенту РФ с просьбой наложить вето на федеральный проект «Цифровая Образовательная Среда»;

обратиться в Верховный суд РФ с исковым заявлением по признанию незаконными и нарушающими права детей приказ Министерства просвещения № 649 и постановление правительства № 2040;

обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры в отношении конкретных должностных лиц, осуществляющих внедрение платформы «Сферум»;

создать постоянно действующую экспертную комиссию из специалистов по ионизирующему излучению;

подготовить единый документ с доказательной базой для директоров школ об опасностях цифровой среды;

обеспечить юридическую ответственность за негативные последствия цифрового эксперимента в плане его влияния на здоровье детей;

потребовать от должностных лиц огласить опасности применения ЦОС;

защитить права обучающихся по традиционным формам образования;

юридически оформить ответственность за последствия экспериментов по внедрению ЦОС.

Член комитета по образованию при экспертном совете фракции СРЗП в Государственной думе, лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Гориславцева Инна Михайловна назвала цифровую трансформацию образования диверсией против системы образования, которая и так переживает кризис: растёт дефицит педагогических работников, уничтожаются малоформатные школы, сокращается общее число школ. Причиной цифровизации стала экономия затрат на содержание, «заработок» на закупках высокотехнологического оборудования, формирование новых рынков, включая рынок телекоммуникационных услуг, программного обеспечения и рынок платных образовательных услуг. Инна Гориславцева настаивает на том, что должно быть оценено качество цифрового образования и проведены соответствующие медицинские исследования. Она также попросила Родительскую палату поддержать поправку сенатора Российской Федерации А. М. Бабакова о недопущении применения дистанционных образовательных технологий при очном обучении в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

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