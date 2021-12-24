Бухарест, , 22:49 — REGNUM Официальный Бухарест выделил €120 тыс. на поддержку общественных антиправительственных организаций Белоруссии. Об этом 24 декабря сообщил румынский телевизионный канал Digi24. Оппозиционные партии и движения Румынии осудили это решение.

Белорусские националисты Zelyoniy.anton

Согласно официальной информации, соответствующий добровольный взнос был осуществлен через западную финансовую платформу «Международная подотчетность для Беларуси», офисы которых располагаются в Литве и Польше.

По словам главы МИД Румынии Богдана Ауреску, в дальнейшем соответствующие выплаты станут регулярными.

Ауреску «Румыния поддерживает инициативы, направленные на укрепление гражданского общества и независимых средств массовой информации в Беларуси, которые являются важными столпами демократического развития этого государства».

Оппозиционные партии и движения Румынии подвергли резкой критике подобные действия Бухареста. «Деньги на поддержку сомнительных белорусских проектов будут взяты у наших пенсионеров», — говорится в совместном заявлении группы румынских парламентариев.

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