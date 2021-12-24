Тирана, 24 декабря, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Полиция Косово 23 декабря арестовала 35 сотрудников албанского колл-центра, зарегистрированного на гражданина Израиля Рафаэля Гениша.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Гениш был пойман с поличным. Он и его пособники занимались компьютерным мошенничеством. Им удалось обокрасть 2 миллиона иностранцев из разных страны.

Полицейские изъяли 123 компьютера и другое оборудование. Власти Албании вышли на мошенников после поступления сообщений из-за рубежа.