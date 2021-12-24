Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Разработчики загадочной игры Abandoned опубликовали новости о проекте. Публикация была размещена 24 декабря на twitter-страницы студии Blue Box Game.

Игра

Авторы игры заявили, что официально анонсируют проект в первом квартале 2022 года. Они также сообщили, что выпустят «Пролог» игры в качестве приложения PlayStation 5 и в течение 2022 года будут выпускать для него обновления. С полным текстом публикации можно ознакомиться в блоге компании.

https://twitter.com/BBGameStudios/status/1474349280810967040

Напомним, Abandoned стала одной из самых обсуждаемых игр в 2021 году из-за возникших вокруг неё слухов. Многие геймеры считают, что за этим проектом стоит известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима.

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