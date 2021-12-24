Нарьян-Мар, 24 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Власти НАО ослабили антиковидный режим на время новогодних каникул. Как сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Юрий Бездудный, решение принято на фоне улучшения эпидобстановки.«Основные решения сегодняшнего штаба: праздничные мероприятия теперь можно проводить на открытом воздухе; соревнования на лыжероллерной трассе больше не требуют согласования со штабом; воспитанники школы олимпийского резерва смогут проходить спортивную подготовку за пределами округа; возобновляем работу заведений общепита после 23.00», — написал губернатор.

Якоб Йорданс. Пир во время чумы. 1655

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По данным администрации НАО, в округе на лечении с ковидом остаются 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские властиразрешили ресторанам работать до последнего посетителя.