Тирана, , 22:52 — REGNUM Бывший премьер-министр и первый президент Албании Сали Бериша 24 декабря прокомментировал предъявленный его сопернику за пост главы Демпартии Люльзиму Баше ультиматум — требование освободить здание штаба партии к 5 января.

Сали Бериша European People's Party

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В эфире телепередачи «Непоказанные» Бериша рассказал, что поскольку члены Демпартии постановили о создании комиссии по переучреждении партии, он не может повлиять на их решение, то есть отозвать ультиматум. Таким образом, политик заявил о намерении захватить здание партийного штаба силой.

Напомним, Демократическая партия Албании уже несколько месяцев находится в расколотом состоянии. Ее нынешний лидер Люльзим Баша исключил Беришу из руководства партии и лишил его депутатского мандата после того, как США объявили его персоной нон-грата. Однако Бериша сохраняет достаточно влияния, чтобы постоять за себя. Теперь Баша пытается удержать власть, пока его предшественник Бериша организует агрессивные протесты против сотрудничества с Сербией и правительства, демонстрируя свою силу, а также обещает снова занять пост премьер-министра. Оба провели параллельные партийные собрания Демократической партии и взаимно исключили друг друга из одной и той же партии.

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