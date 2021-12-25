Москва, , 03:00 — REGNUM Россия пытается проводить в Закавказье такую политику, которая не будет отталкивать от неё другие государства. Об этом кореспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«Россия старается выступать в Нагорном Карабахе, и причём абсолютно откровенно, в качестве примирителя, медиатора, который не становится ни на одну из сторон конфликта. Если Россия встанет на чью-либо сторону, то право быть примирителем она тут же потеряет», — сказал эксперт.

Поэтому, отмечает эксперт, российская политика в таком сложном и нестабильном регионе должна быть продуманной и взвешенной. Далеко не всегда такая политика нравится закавказским государствам, которые хотят, чтобы Россия в конфликте однозначно стала именно на их сторону.