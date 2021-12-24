Сеул, 24 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Глава компании CCP Games Хилмар Вейгар Петурссон заявил, что геймеры должны получить возможность рассчитывать на пенсию за виртуальные деньги, которые они «заработали» в играх. Об этом 24 декабря сообщает портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Eve Online

«Контент онлайн-игр должен иметь практическую ценность в реальном мире. Игровая индустрия должна развиваться, чтобы позволить геймерам составлять пенсионные планы, используя деньги, которые они зарабатывают в играх», — сказал Петтурсон. Отметим, что руководитель CCP Games является сторонником внедрения в экономику и видеоигры блокчейн-технологий, о чём он ранее заявлял неоднократно.

Напомним, CCP Games уже более 18 лет разрабатывает массовую многопользовательскую игру EVE Online на космическую тематику. В сентябре 2018 года компанию приобрел южнокорейский разработчик и издатель видеоигр Pearl Abyss (онлайн-игра Black Desert).