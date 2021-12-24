24 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Турецкая лира после падения до 18 лир за доллар укрепилась до 13 лир за доллар. Снижение курса доллара привлекло внимание после заявлений Эрдогана о поощрительных мерах в отношении турецкой лиры.

Ариф Асалыоглу, , 23:16 — REGNUM Турецкая лира после падения до 18 лир за доллар укрепилась до 13 лир за доллар. Снижение курса доллара привлекло внимание после заявлений Эрдогана о поощрительных мерах в отношении турецкой лиры. По новым правилам относительно депозитов в турецких лирах, индексированных в иностранной валюте, срок погашения составит 3−6-12 месяцев. В случае снятия денежных средств раньше срока погашения, счет будет преобразован в счет «до востребования» без оплаты курсовой разницы. Присоединиться к этой системе сможет любой банк. Система будет доступна физическим лицам применительно к срочным вкладам в турецких лирах. Центральный банк Турецкой Республики в повторном выпуске Официального вестника от 21 декабря 2021 г. объявил о своем решении оказать поддержку владельцам валютных депозитных счетов и фондов участия в случае, если депозитные счета в иностранной валюте и фонды участия в иностранной валюте конвертируются в срочные депозитные счета в турецких лирах по запросу владельца счета.

Турецкая лира Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Такой внезапный поворот со стороны президента Эрдогана и Центрального банка стал одной из самых активно обсуждаемых тем в социальных сетях.

Председатель Либерально-демократической партии Джем Токер публикует следующий комментарий:

@tokcem: «Вкратце о вчерашней уловке: допустим некий гражданин приехал из другой страны. Допустим, он обменял 1000 долларов и получил за них 17 000 турецких лир. Он ел, пил, развлекался, потратил 4000 турецких лир. Оставшиеся 13 000 турецких лир он отнес обратно в банк, банк дал за них 1000 долларов. Внимание вопрос: кто заплатил за еду, напитки и развлечения этого человека? Ответ: Посмотрите в зеркало!»

Автор публикаций по экономике Сельджук Гечер добавляет к этому сообщению следующий комментарий:

@_selcukgecer: «Аааааааа! Вы уже в курсе? В то время как курс доллара начал снижаться, специальный налог на связь вырос на 36,2%, налог на автотранспортные средства — на 25%, а налог на имущество — на 18,10%… Спасибо тебе, Правитель!»

За проливной дождь налог 200 лир! Цитата из м/ф «Чиполлино». реж Борис Петрович Дёжкин. 1961. СССР

Журналист и телепродюсер Саид Сефа публикует следующие комментарии:

@sefa_said: «Вступая в 2022 год, была возвращена экономическая политика 1975 года, из-за которой за два года страна превратилась в нуждающуюся. Почему же это воспринимается как праздник? Потому что перед нами невежество, занявшее определенную сторону, которое занимается не тем, что оно делает, а тем, как это преподносится».

@sefa_said: «Лица, принимавшие это решение, вероятно, думали следующим образом:

Что произойдет, если мы это реализуем?

Мы выиграем минимум два года, потом произойдет полный обвал.

Если это даст нам два года, отлично, давайте выиграем эти выборы, а то, что случится через два года, подумаем об этом когда наступит время, еще неизвестно кто к этому времени останется на плаву».

Пользователь с ником Anıl отвечает на это следующим образом:

@falihrfk1: «Очень похоже на бедную страну восточного блока, которая недавно отделилась от Советского Союза».

Экономист Эльван Акташ публикует следующие комментарии:

@ProfElvanAktas: «Те, кто давно следит за моими публикациями, возражали против моего тезиса о том, что «вы постепенно будете становиться всё беднее», когда обменный курс подскочил вверх. Сегодня исторический переломный момент! Турция сделала интересный шаг в сторону периода избирательной экономики. Я согласен с тем, что обнищание ускорится, если будет гарантирован возврат по депозитам в турецких лирах по ставкам, аналогичным в иностранной валюте».

@ProfElvanAktas: «Хорошо, пусть сейчас снизят налоги, платежи, цены … Временное облегчение для граждан посредством повышения зарплаты и печатания денег, это инвестиции в выборы, а потом хоть потоп… Это как счастье тех, кто употребляет наркотики».

Закрома родной Турции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своем аккаунте в Twitter я следующим образом прокомментировал свой подход по данному вопросу:

@arifbey72: «Они отказались от новой модели (китайской модели), которую они так расхваливали, пытаясь снизить курс доллара посредством завуалированных высказываний без упоминания процентной ставки.

Они переложили бремя на весь народ ради очень немногочисленной прослойки богатых людей, размещавших в банках деньги с гарантией курсовой разниц.

Турецкий фондовый рынок застопорился минимум на три-пять лет».

@arifbey72: «Когда за три месяца курс доллара вырос с 9 до 18 турецких лир, из казны было потрачено 8−10 миллиардов долларов, и когда он снова упал до 14 турецких лир, очень четко можно было увидеть уровень избирателей ПСР, которые «отпраздновали» это событие».

Продажа богатств страны, чтобы получить деньги, неважно какой ценой — это отдельная история.

Читайте ранее в этом сюжете: Пошатнет ли падение лиры администрацию Эрдогана?