Приштина, 24 декабря 2021, 22:29 — REGNUM Депутаты парламента Косово 24 декабря утвердили кандидатуру Ула Булешкая на пост главы агентства по борьбе с коррупцией. Его кандидатура набрана 62 голоса из 120.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соперником Булешкая стал Висар Красничи, который набрал только два голоса.
Комиссия по законодательствам дала Булешкаю 33,7 пунктов, а Красничи — 33,5. Ранее Булешкай занимал пост главы офиса по регистрации партий и сертификации при ЦИК. На новом посту он будет служить пять лет.
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