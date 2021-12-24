Стокгольм, , 22:28 — REGNUM Весной 2021 года Тумасу Сёдерблуму, простому шведскому предпринимателю, пришла в голову идея самому отыскать и вернуть книги, ранее украденные из Королевской библиотеки в Стокгольме. О том, как ему удалось достичь поставленной цели, он 24 декабря рассказал телеканалу SVT.

Стокгольм Øyvind Holmstad

С 1995 по 2004 год из Королевской библиотеки было украдено 62 книги. Вор был найден, им оказался один из руководителей учреждения. Он сознался в краже, а затем покончил с собой.

До 2021 года было возвращено всего семь книг. Но затем Тумас связался с библиотекой и предложил свою помощь. После того как он узнал, какие книги были украдены, он предложил за них огромные деньги в интернете, после чего к нему стали поступать предложения.

Однако вместо выкупа обладатели книг получили новость от Тумаса, что по своей воле или нет они обладают краденным имуществом, которое во избежание правовых последствий необходимо вернуть.