Осло, 24 декабря, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В настоящее время миллионы семей по всему миру собрались вместе, чтобы отпраздновать главный праздник уходящего года. Однако для бывшего премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг Рождество в этом году запомнится, пожалуй, надолго. О том, что случилось с политиком, 24 декабря сообщил шведский новостной портал Omni.

Pernille Ingebrigtsen / Arctic Frontiers Эрна Сульберг

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Все дело в том, что бывший премьер-министр Сульберг находится на карантине и вынуждена праздновать Рождество в подвале своего дома, в то время как остальная часть ее семьи встречает праздник в буквальном смысле над ней. Подробностями своей личной жизни она поделилась на видео у себя в Instagram:

«Я нахожусь у себя в подвале дома в Бергене, потому что я снова на карантине, как и многие другие, которые не могут встретить Рождество со своими близкими».

Но бывший премьер-министр Норвегии не унывает. В своем ролике она пожелала всем счастливого Рождества, отметив, что в мире есть люди, которым сейчас хуже, чем ей.