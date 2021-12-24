Бухарест, , 22:16 — REGNUM Пограничная полиция Румынии задержала в районе контрольно-пропускного пункта «Джурджу» на болгарско-румынской границе грузовой автомобиль, перевозивший 22 тонны незадекларированных промышленных отходов. Об этом 24 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Макулатура Victorfliscorno

Согласно официальной информации, в кузове и прицепе грузовика, следовавшего в южно-румынский регион Илфов, была обнаружена макулатура и фрагменты стройматериалов, которые не были задекларированы в соответствующем таможенном листе. Водитель транспортного средства, предъявивший паспорт гражданина Румынии, не смог объяснить происхождение указанного груза.

В итоге румынские правоохранители вернули грузовик на территорию Болгарии. Расследованием инцидента занимаются болгарские таможенники.

Напомним, 22 декабря в районе таможенного КПП Борша на венгерско-румынской границе сотрудники пограничной полиции Румынии задержали грузовой автомобиль, намеревавшиеся ввести на румынскую территорию более десяти тонн мусора, включая строительные и пищевые отходы.

Читайте ранее в этом сюжете: На венгерско-румынской границе задержан грузовик с 10 т мусора из Италии